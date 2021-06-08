براءة ربة منزل واشقائها من تهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبين









قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، براءة كلًا ربة منزل وعاطلين ؛ لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالاكراه بمنطقة التبين.



صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، أسامه عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.



كشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوكة للمجني عليه محمد عصان وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بان ما ظفرا به المتهمين الاولي والثاني بمسكنه حتى انقضى عليه مقيدين حركته.



ووجهت له المتهمة الأولى ضربه بصدره باستخدام سلاح ابيض " سكين" فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخرت قواها فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الاولي احرزت سلاح ابيض سكين بدون مسوغ من الضرورة الشخصية او المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح ابيض بدون مسوغ قانوني.



وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه حال وجوده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته وكانت له المتهمة الاولي ضربه بصدره باستخدام سلاح ابيض فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني حتى تمكنا من سرقة أموال مقدرة بـ 25 ألف جنية وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.