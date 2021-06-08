الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمي بالقاهرة 38 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021.



وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

