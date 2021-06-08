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النواب يوافق على اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق العربى للإنماء بـ50 مليون دولار

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27 1 2021.



ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.


ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.


ووفقا لمشروع القانون ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.


كما أحال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، إلى لجنة الشئؤن الاقتصادية، ويأتي المستهدف منه إعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاریخي 20121021 و2112021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.

كما يستهدف الاتفاق تمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلًا عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة2021.

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