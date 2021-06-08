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أفغانستان: طالبان تسيطر على منطقة أخرى في البلاد لليوم الثالث على التوالي

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:10 م
طالبان
طالبان
وكالات
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سيطرت حركة طالبان على منطقة أخرى في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بناء على المكاسب العسكرية التي حققوها منذ البداية الرسمية لانسحاب القوات الدولية.

 

وكانت القوات الحكومية، تخلت قبل فجر اليوم عن مركز منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، وفرت إلى منطقة أندخوي المجاورة، بدون الاشتباك مع المسلحين، بحسب ما قاله ثلاثة من أعضاء المجالس المحلية.

 

وقد أوضح عضو مجلس الإقليم عبد الأحد علي بيك، أن مصير أكثر من 10 أفراد من قوات الأمن في المنطقة مازال غير واضح، بسبب تعطل شبكة الاتصالات.

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طالبان افغانستان

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