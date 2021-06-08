نهضة مصر تفتتح معرض الكتاب برواية الترجمان



يأخذنا الكاتب في رحلة طويلة شيقة حيث تدور أحداث الرواية من عام 1975 حتى عام 2015؛ إذ يلتقي بطلنا "سمير يوسف حلمي" بفتاة جامعية تفتح له عالم الكتب والقراءة حتى تنقلب حياته عندما تحدث جريمة قتل تتسبب في هروبه للمكسيك، ونعيش معه سلسلة من الأحداث لدى تنقله عبر البلدان، حيث ينتقل بين أمريكا والمكسيك وإنجلترا وإسبانيا وغيرها، حتى يستقر أخيرًا في أسوان. ورغم بساطة الرواية الشديدة إلا أنها تطرح أفكارًا مشوقة وفلسفية هامة، مثل: "التحولات التاريخية الكبرى" وأنماطها.



أما عن المؤلف فهو الدكتور حازم الشاذلي طبيب وروائي مصري تخرج في مدارس الفرير والليسيه الفرنسية، صدر له قرابة عشر روايات نذكر منها رواية "الفالح".

في سياق استعدادها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، قامت دار نهضة مصر للنشر بإصدار رواية "الترجمان .. من يكتب السيناريو" للكاتب الروائي الدكتور حازم الشاذلي.