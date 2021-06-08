الخبراء الهنود يحثون على تسريع التطعيمات لمنع حدوث طفرات جديدة

رحب المسؤولون وخبراء الصحة الهنود بخطة الحكومة الفيدرالية لإعطاء حقن COVID-19 مجانًا لجميع البالغين كخطوة في الاتجاه الصحيح، اليوم الثلاثاء، لكنهم حذروا من ضرورة تسريع التطعيمات لمنع حدوث طفرات جديدة في الإصابات.





وكان قد قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم الاثنين، إن الحكومة الفيدرالية ستتولى برنامج التلقيح من الولايات الهندية وستقدم جرعات مجانية للجميع فوق سن 18 عامًا. وجاء إعلانه على التلفزيون الوطني بعد أسابيع من الانتقادات لطرح لقاح غطى أقل من 5٪ من سكان الهند البالغ عددهم 950 مليونًا. وقد ترك هذا البلد عرضة لموجة أخرى من الإصابات بعد زيادة في أبريل ومايو وأظهرت بيانات حكومية مقتل 170 ألف شخص.





وكتبت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال، على تويتر: "استغرق الامر 4 أشهر، لكن بعد الكثير من الضغوط، استمع إلينا أخيرًا ونفذ ما كنا نطلبه طوال هذا الوقت".





تقدم الهند ما يقرب من 2.4 مليون جرعة في اليوم. ويقول مسؤولو الصحة إن هذا غير ملائم لدولة كبيرة مثل الهند. وقال جيريدهارا بابو، عضو المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR)، وهو البحث الصحي الرئيسي في البلاد وكالة رويترز، "نحن بحاجة إلى تطعيم 7-8 ملايين شخص يوميًا لتحقيق الهدف المتمثل في تغطية جميع الأشخاص المؤهلين قبل نهاية ديسمبر".



