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موعد مباراة ويلز وسويسرا في كأس أمم أوروبا 2021
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:00 م
حسام مجدي
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يستعد منتخب ويلز لمواجهة نظيره سويسرا يوم السبت المقبل 12 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا 2021 “يورو”.
وستلعب مباراة منتخب ويلز ضد نظيره سويسرا يوم السبت المقبل في بطولة كأس أمم أوروبا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة منتخب ويلز ضد نظيره سويسرا يوم السبت المقبل في بطولة كأس أمم أوروبا 2021، على قناة “ بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
ويتواجد منتخب ويلز في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا رفقة كل من منتخب سويسرا وإيطاليا وتركيا.
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