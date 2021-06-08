موعد مباراة ويلز وسويسرا في كأس أمم أوروبا 2021

يستعد منتخب ويلز لمواجهة نظيره سويسرا يوم السبت المقبل 12 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا 2021 “يورو”.

وستلعب مباراة منتخب ويلز ضد نظيره سويسرا يوم السبت المقبل في بطولة كأس أمم أوروبا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب ويلز ضد نظيره سويسرا يوم السبت المقبل في بطولة كأس أمم أوروبا 2021، على قناة “ بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد منتخب ويلز في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا رفقة كل من منتخب سويسرا وإيطاليا وتركيا.