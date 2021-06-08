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بريطانيا تحث على "حل عاجل" للتجارة مع أيرلندا الشمالية قبل محادثات الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
منار طارق
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حثت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على المساعدة في إيجاد حل عاجل للصعوبات التجارية مع أيرلندا الشمالية قبل نهاية هذا الشهر، قائلة إنه لا يوجد ما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى منع بيع اللحوم المبردة في الإقليم.

منذ استكمال خروجها من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، توترت علاقات بريطانيا مع الكتلة، حيث اتهم الجانبان الآخر بالتصرف بسوء نية فيما يتعلق بجزء من اتفاق التجارة بينهما الذي يغطي حركة البضائع إلى أيرلندا الشمالية.

بموجب الاتفاق، كان من المتوقع أن تدخل بريطانيا فحوصات على بعض السلع التي تنتقل إلى أيرلندا الشمالية، وهو مطلب من الاتحاد الأوروبي لضمان عدم وجود باب خلفي لسوقها الموحد عبر الحدود بين المقاطعة البريطانية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

لكن مددت لندن من جانب واحد فترة سماح حتى 30 يونيو لبعض الفحوصات لتقليل تعطل إمدادات السلع مثل اللحوم المبردة، وهي خطوة عمقت عدم الثقة بين الجانبين اللذين يدوران الآن في خلاف حول كيفية حل الأزمة.

وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش بريطانيا في مقال نشرته صحيفة تلغراف من أن الاتحاد الأوروبي "لن يخجل من الرد بسرعة وحزم " إذا اعتبر أن بريطانيا تنتهك التزاماتها القانونية. ودعا متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى حل عاجل للقضية، قائلًا إنه إذا لم يتم العثور على أي شيء بحلول 30 يونيو، فلن يكون هناك احتمال لعدم بيع أيرلندا الشمالية لسلع مثل اللحوم المبردة من بريطانيا.

وقال المتحدث للصحفيين "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لمنع بيع اللحوم المبردة في أيرلندا الشمالية. نعتقد أن هناك حاجة لإيجاد حل عاجل." وتابع "لم نسمع أي مقترحات جديدة من الاتحاد الأوروبي. أرسلنا أكثر من 10 أوراق إلى المفوضية تقترح حلولًا محتملة لمجموعة واسعة من القضايا ولم نتلق ردًا مكتوبًا بعد."

كما انتقد الاتحاد الأوروبي بريطانيا لعدم إبداء أي مرونة في المحادثات التي من المتوقع أن تستمر في لندن يوم الأربعاء.

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بريطانيا ايرلندا الشمالية التجاره الاتحاد الاوروربي

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