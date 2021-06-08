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عاجل.. صلاح ينافس على جائزة جديدة في البريميرليج

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي بإختيار الجماهير والتي أعلنت عنها رابطة المحترفين.

وسجل الدولي المصري 22 هدفًا ونجح في صناعة 5 أهداف آخرين خلال سبعة وثلاثين مواجهة بالدوري ساعد في أن يحتل فريقه المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا

وجاءت أسماء اللاعبين المرشحين للحصول على الجائزة على النحو التالي :-

هاري كين مهاجم توتنهام وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

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صلاح ديبروين الدوري الانجيلزي

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