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إعطاء 68.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:20 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعطاء 68.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 495 ألفا و47 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

 

وكانت السلطات الصحية البريطانية، بدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البلاد قبل نحو 24 أسبوعا.

 

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، إلى 4.53 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و104 حالات  حتى الآن.

 

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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