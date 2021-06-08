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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 8-6-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 8-6-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.08 جنيه للشراء، 52.24 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 
51.89  جنيه للشراء.
52.36  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 
49.08  جنيه للشراء .
52.24 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 
49.13  جنيه للشراء.
52.27  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 
51.94  جنيه للشراء.
52.30  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 
49.11  جنيه للشراء.
52.35  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 
48.87  جنيه للشراء.
52.30  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
48.48  جنيه للشراء.
52.32  جنيه للبيع.


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