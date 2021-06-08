تفاصيل انتحار طالبة بكلية العلوم في الدقهلية

لقيت طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، مصرعها عقب تناول قرص يستخدم لحفظ الغلال،فى قرية سنفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى دماص المركزي بوصول "مروة.ع.م.م"٢٠سنة طالبة بكلية العلوم -جامعة الزقازيق، ومقيمة قرية " سنقا " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء اثر تناول مادة سامة،وتوفيت عقب وصولها.



و بإنتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال كلا من والدها "عادل.م.م"64 سنة بالمعاش،ووالدتها " أمال.أ.م" ربة منزل، ويقيمان بذات القرية، قررا بتناول ابنتهما قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلة

لمرورها بحالة توتر لخوفها من الرسوب بامتحانات نهاية العام الدراسي، مما أدي إلي حدوث إصابتها التي أودت بحياتها

ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.