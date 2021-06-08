Advertisements

تفاصيل انتحار طالبة بكلية العلوم في الدقهلية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
لقيت طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، مصرعها عقب تناول قرص يستخدم لحفظ الغلال،فى قرية سنفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى دماص المركزي بوصول "مروة.ع.م.م"٢٠سنة طالبة بكلية العلوم -جامعة الزقازيق، ومقيمة قرية " سنقا " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء اثر تناول مادة سامة،وتوفيت عقب وصولها.

و بإنتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال كلا من والدها "عادل.م.م"64 سنة بالمعاش،ووالدتها " أمال.أ.م" ربة منزل، ويقيمان بذات القرية، قررا بتناول ابنتهما قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلة
لمرورها بحالة توتر لخوفها من الرسوب بامتحانات نهاية العام الدراسي، مما أدي إلي حدوث إصابتها التي أودت بحياتها
ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "ساسي"

منذ حوالي 4 ساعات

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

جوارديولا يعلق على انضمام نجم السيتي إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

3 تحركات جديدة من التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية

منذ ساعة و 6 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. تحديد أسماء الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ يوم

كومان يطلب ضم مدافع جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ حوالي 21 ساعة

مُتابعة لرحاب الجمل :"جاموسة الفن".. وتعليق غير متوقع من الفنانة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أمر عاجل من الملك سلمان بشأن إقامات الوافدين

منذ ساعة و 10 دقيقة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

3 تحركات جديدة من التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية

02:31 م

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

11:08 ص

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

02:00 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "ساسي"

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»