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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 8-6-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 8-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.



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