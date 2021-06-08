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شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اليوم الثلاثاء شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية 210 فرد من رابطة شباب أهل التحدي من ذوي الهمم، وقد كان
اللواء جمال رشاد رئيس الأدارة المركزية للسياحة والمصايف، السفير خالد مصطفي خبير العلاقات العامة والإقتصاد وصاحب فكرة أول حديقة خاصة بذوي الهمم في استقبالهم، وقد رافق المجموعة رئيس الرابطة رجب جودة.

وقد أبدى أصحاب الهمم سعادتهم البالغة بالشاطئ، وأن فكرة تخصيص شاطئ خاص بهم كان من أحلامهم.
وقد نقل اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة للحضور تحية اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، حيث صرح للحضور بأن المحافظ لا يدخر جهدًا في سبيل تهيئة كافة الأمكانيات التى تعمل علي إدخال البهجة والسعادة على اهلنا وأصدقائنا من ذوي الهمم.

⭕وعلى الصعيد الأخر، استقبل نفس الشاطئ عدد 50 فرد من ضعاف السمع برفقة احدي الجمعيات الأهلية في محاولة لأدخال البهجة والفرح على نفوسهم.
وهذا وقد تقدم جميع الحضور بالشكر للادارة المركزية للسياحة والمصايف والعاملين بشاطئ المندرة المجانى على حسن الاستقبال والعمل الدائم والدؤوب لأظهار الشاطئ بهذا الشكل المتميز.
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم
شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية يستقبل أول فوج من ذوي الهمم

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