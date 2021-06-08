انخفاض الدولار مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية

انخفض الدولار اليوم الاثنين مع استمرار ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطلع المستثمرين إلى اجتماعات البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي.





ووضعت بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة ضغوطا على الدولار مع مراهنة المستثمرين على أن نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم لم يكن بقوة كافية لزيادة التوقعات لأن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية.





واستمر ذلك الاتجاه اليوم مع استمرار ضعف عوائد سندات الخزانة بعد هبوطها يوم الجمعة، وهو ما يقلل الطلب على العملة الأمريكية، وذلك بحسب رويترز.





وقال رونالد سيمبسون محلل أسواق العملات في أكشن ايكنومكس "عوائد سندات الخزانة ارتفعت بشكل طفيف على مدار الجلسة رغم أنها تبقى منخفضة كثيرا عن المستويات التي شهدتها قبل تقرير الوظائف. هذا كان على الأرجح المحرك لضعف الدولار الأمريكي اليوم."





وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.569 بالمئة بعد أن كان هبط إلى 1.560 بالمئة من 1.628 بالمئة يوم الجمعة.





وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.21 إلى 89.946 في أواخر جلسة التداول في حين صعد اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.2194 دولار.





وارتفع الدولار الاسترالي، الذي يعتبر دلة لشهية المستثمرين للمخاطرة، 0.22 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.776 .





وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 0.60 بالمئة إلى 35598.20 دولار بينما ارتفعت إيثر 0.66 بالمئة إلى 2728.35 دولار.







