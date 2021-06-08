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انخفاض العجز التجاري للولايات المتحدة 8.2% في أبريل

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
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انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة في أبريل من مستوياته القياسية مع هبوط الواردات ولكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا إذ أن الطلب المحلي يظل قويا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري نزل 8.2 بالمئة إلى 68.9 مليار في أبريل نيسان. وعُدلت بيانات مارس آذار صعودا لتتسع الفجوة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 75 مليار دولار من 74.4 مليار كما ورد سابقا، كما ورد في "رويترز" .

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عجزا تجاريا 69 مليار دولار في أبريل .

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