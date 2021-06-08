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زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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اقترب اللاعب المغربي حكيم زياش من الرحيل عن صفوف ناديه خلال الفترة المقبلة، لكي يخوض تجربة جديدة.


ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن العلاقة بين زياش ومدربه توماس توخيل انهارت تماماً، خصوصاً بعدما تم وضع اللاعب على قائمة المغادرين لصفوف تشيلسي هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن زياش بات مستعداً لمغادرة تشيلسي، بعد موسماً واحد مع الفريق اللندني.

وصل زياش لصفوف تشيلسي في الصيف الماضي، قادماً من أياكس الهولندي، مقابل 33 مليون جنية إسترليني، ومر بموسم صعب تحت قيادة توخيل، والمدرب السابق فرانك لامبارد.

وتمكن اللاعب المغربي (28 عاماً)، من تسجيل (6 أهداف) وصناعة (4)، من خلال المشاركة في (39 مباراة) في جميع المسابقات.

وأكدت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، أن هناك تنافس مثير بين ميلان ونابولي خلال هذه الفترة من أجل الحصول على خدمات الدولي المغربي.

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