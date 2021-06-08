تداول 362 شاحنة و7400 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت اليوم الثلاثاء تداول 362 شاحنة فيما بلغ حجم تداول البضائع العامة 7400 طن.





وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 1600 طن بضائع و118 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5800 طن بضائع و244 شاحنة بضائع.





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال ثلاث سفن (محبة ودليلة والحرية 2).. بينما غادرت السفينة بوسيدون أكسبريس بينما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سينا وبابل" وغادرت السفينة "سينا".