توريد 175.9 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ





قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط إنه جرى توريد 175 ألفا و950 طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بداية موسم التوريد في 20 أبريل الماضي وحتى اليوم /الثلاثاء/.





وأضاف مساعد وكيل الوزارة - في بيان اليوم - أن استلام القمح يتم من خلال 20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ .





وأشار إلى أن محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين يتابع فترة الاستلام اليومية، مضيفا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبد الغني حبيب; لمتابعة المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.





ولفت إلى أن المحافظ شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين; بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .