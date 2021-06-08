Advertisements

تداول 25 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال يوم واحد

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال` 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و145 شاحنة، وبلغ عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 3040 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2693 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141 ألفا و702 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52 ألفا و268 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12 ألفا و160 طنا، وشملت 236 طن مخلفات بنجر، و914 طن رمل، و1000 طن نترات امونيوم، و10 آلاف طن فوسفات، كما بلغت الواردات 43 ألفا و659 طن بضائع عامة وتضمنت 2146 طن خشب زان، و1267 طن ابلاكاش، و15 ألفا و522 طن ذرة، و8 آلاف طن فول صويا،و13 ألفا و963 طن خردة ،و887 طن ألواح صاج، و 500 طن لفات حديد، و 1374 طن حديد .

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات تبلغ 379 حاوية مكافئة وتحتوي على خضراوات ،وحاصلات زراعية، و فواكه ،يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، لبنان ،إيطاليا،مالطا ،هولندا ،بلجيكا ،الهند ،كرواتيا،أمريكا،ألمانيا و سلوفينيا .

أخبار تهمك

الزمالك يُحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينتظر رد الكاف على طلب الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2022 و2023

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

3 تحركات جديدة من التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على أسماء الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

04:30 م

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

07:29 م

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»