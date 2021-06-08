تداول 25 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال يوم واحد





أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال` 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و145 شاحنة، وبلغ عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 3040 حاوية مكافئة.





وأوضح المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2693 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141 ألفا و702 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52 ألفا و268 طنا.





وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12 ألفا و160 طنا، وشملت 236 طن مخلفات بنجر، و914 طن رمل، و1000 طن نترات امونيوم، و10 آلاف طن فوسفات، كما بلغت الواردات 43 ألفا و659 طن بضائع عامة وتضمنت 2146 طن خشب زان، و1267 طن ابلاكاش، و15 ألفا و522 طن ذرة، و8 آلاف طن فول صويا،و13 ألفا و963 طن خردة ،و887 طن ألواح صاج، و 500 طن لفات حديد، و 1374 طن حديد .





وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات تبلغ 379 حاوية مكافئة وتحتوي على خضراوات ،وحاصلات زراعية، و فواكه ،يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، لبنان ،إيطاليا،مالطا ،هولندا ،بلجيكا ،الهند ،كرواتيا،أمريكا،ألمانيا و سلوفينيا .