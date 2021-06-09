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"فؤاد" تعلن منع إنشاء محطات الصرف الصحي دون دراسة تقييم تأثير بيئي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 05:45 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من مصادر التلوث، حيث يتم ربط الشركات على الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية لمراقبة الانبعاثات، وإلزام الشركات بتركيب حساسات لمراقبة الصرف الصناعي الناتج عنها.

وحصرت وزارة البيئة محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وإلزام المحطات غير المطابقة للاشتراطات البيئية باعداد خطط إصلاح بيئي، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بعدم إقامة أي محطة صرف صحي جديدة دون دراسة تقييم تأثير بيئي.

جاء ذلك خلال عرض وزيرة البيئة فى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، تمهيدًا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى لعام ٢٠٢١.

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