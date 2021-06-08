"التموين" تشتري 100 ألف طن زيت طعام لسد احتياجات المواطنين





تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخليه ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ١٠٠ ألف طن زيت طعام خام مستورد.





وأوضحت التموين، في بيان صحفي، أن الكميات المتعاقد عليها من زين الطعام الخام المستورد منها ٦٠ الف طن زيت صويا خام و ٤٠ الف طن زيت عباد.





يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١.





وكانت التموين، قد عدلت أسعار الزيت ابتداءًا من الشهر الجاري، على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيه، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنية للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.