ميلان يخطط لضم نجم ريال مدريد

يرغب نادي إي سي ميلان، للحفاظ على النجم الإسباني الشاب ابراهيم دياز، الذي لعب الموسم المنصرم مع الفريق معاراً من ريال مدريد.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن ميلان يجري مفاوضات مع ريال مدريد للتوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولا يبدو أن ريال مدريد سيوافق على وضع خيار الشراء في عقد اللاعب صاحب الـ21 عاماً، حيث أن النادي يعتبر دياز لاعباً للمستقبل.

وخاض دياز مع الروسونيري 39 مباراة في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 4 لزملائه.