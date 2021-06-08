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إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تتقدم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، برئاسة الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، بخالص الشكر والتقدير للدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للوفاء بوعده بتوفير وتدبير مبالغ تعويضات أهالي ابشواي لنزع ملكية أراضيهم لإقامة، مشروعات محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك، وكذلك الطريق الدائري بابشواي بطول ٤ كيلو تقريبًا بقيمة ٤٩ مليون جنيه تقريبًا.
 
وجاء ذلك أثناء لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين بحضور الاستاذ مراد مسعود، رئيس المركز والذي يؤكد ويثنى على دور الأهالي لثقتهم وحسهم الوطني وموافقتهم على المضي والاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات الهامة لإنجاز الأعمال وعدم ضياع الوقت.

حيث أستقبل رئيس المدينة اللجنة المشكلة من هيئة المساحة والضرائب العقارية والوحدة المحلية مهندس هشام عبد الحميد مدير عام نزع الملكية ومهندس أمين جلال مدير مكتب المساحة بالفيوم للبدء في الحصر على الطبيعة والصرف وفقا للجدول الزمني وذلك بوجود الأهالي اليوم بالطريق الدائري.

بدائا من اليوم 86 أهالي منطقة ابوكساه بالدائري، ويوم106 أهالي منطقة النصارية بالطريق الدائري، يوم216 أهالي منطقة ابوجنشو بالطريق الدائري ويوم246 أهالي محطة معالجة صرف صحي شكشوك.

تابع رئيس المركز أعمال رصف شارع المركز بعد فتحه وإزالة الحواجز الخرسانية بعد أكثر من عشر سنوات
وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أن ذلك كان مطلبا مهما من أهالي ابشواي نظرا لوجود مرافق هامه به من بنوك وومدارس وإدارة تعليمية ومركز الشباب والمستشفى المركزي وربط قلب المدينة بطريق ابوكساه الزراعي مباشرة وطريق زيد كشريان مروري هام لمدينة ابشواى.
فكل الشكر للواء رمزي المزين، مساعد الوزير مدير أمن الفيوم واللواء درويش حسين رحمه الله، واللواء ثروت المحلاوي، والعقيد محمد جلال، مأمور مركز شرطة ابشواي وجميع الجهات الأمنية بمركز ابشواي لسرعة الاستجابة وحرصهم على الصالح العام

وفيما يخص إهتمام الدولة المصرية بتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بإحلال السيارات بالغاز بدلا من المواد البترولية الأخرى حفاظًا على البيئة وتوفيرا للإنفاق،وكذلك توجيهات الدكتورمحافظ الفيوم بالسرعة في تنفيذ المبادرة.

فقد قامت الوحدة المحلية بتذليل كافة العقبات وسرعة تنفيذ البنية التحتية من غاز وكهرباء ومياه في وقت قياسي قبل رصف شارع المركز، وتم الأنتهاء منها،وجاري تركيب الوصلات الداخلية للغاز لمحطتي التموين بالغازالطبيعي للسيارات، وكذلك إنشاء الهياكل الخاصة بهم خلال أيام وإنهاء التجهيزات استعدادًا للأفتتاح خلال هذا الشهر إن شاء الله.

إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم
إقامة أول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشارع المركز لإحلال السيارات بمدينة ابشواي بالفيوم

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