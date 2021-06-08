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تعرف على تشكيل مجلس أمناء وإدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (انفوجراف)

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ووفقا لمشروع القانون ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.


وجاء تشكيل مجلس أمناء وإدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، كالتالي:


(تشكيل مجلس الأمناء)

يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الآتي:

• محافظ البنك المركزي المصري (ينوب عن الرئيس حال غيابه)

• وزير الصحة والسكان.

• وزير المالية.

• وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

• وزيرة التضامن الاجتماعي.

• أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

• يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء



(تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية)

يتولى إدارة الصندوق كل من:

• مجلس الأمناء.

• مجلس الإدارة.

• المدير التنفيذي.
تعرف على تشكيل مجلس أمناء وإدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (انفوجراف)
تعرف على تشكيل مجلس أمناء وإدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (انفوجراف)
تعرف على تشكيل مجلس أمناء وإدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (انفوجراف)
تعرف على تشكيل مجلس أمناء وإدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (انفوجراف)

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