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شقيقة مرام البلوشي تكشف طبيعة مرضها

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت الممثلة الكويتية ​هند البلوشي​، حالة من الجدل وذلك بعدما نشرت مقطعا مصورا لشقيقتها ​مرام البلوشي​ وهي ترقد على سرير إحدى المستشفيات قلق متابعيها وتصدرت مرام محركات البحث.

وفسر الجمهور أن مرام البلوشي أصيبت بجلطة في القلب لكن هند أوضحت عبر خاصية القصص المصورة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن هذا الخبر غير صحيح.

وأن الحقيقة هي أن وعكتها الصحية سببها تعرضها لتعب وإرهاق شديدين أثناء تصوير دورها في مسلسل "ملاك رحمة"، ما تسبب في نقلها إلى المستشفى الأميري، وهناك خضعت لعدد من الفحوصات الطبية، واتضح أن الأنزيمات لديها مرتفعة ما حدا بالأطباء لإعطائها إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا.

وأكدت مي البلوشي أن الحالة الصحية لشقيقتها مستقرة في الوقت الحالي.


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