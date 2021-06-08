Advertisements

بالصور.. عروض و حواديت الأراجوز لأطفال أسيوط

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements
تقدم إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية عروض فرقة الأراجوز لأطفال قرى أسيوط و دور الايتام و الجمعيات الأهلية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب المقام برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.



حيث قدمت فرقة الأراجوز التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل عرضها بالساحة الرئيسية لقصر ثقافة أسيوط ، وكذلك قدمت فرقة الأراجوز التابعة لصندوق التنمية الثقافية عرضها بمركز شباب حى بحرى بقرية الغنايم، حيث قدما عدد من العروض التي تقدم للأطفال مجموعة من القيم والمبادئ بأسلوب مبسط في محاولة لتصحيح بعض السلوكيات مثل عرض الشحات ، عرض أراجوز في المدرسة، عرض أراجوز سي السيد.

أخبار تهمك

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينتظر رد الكاف على طلب الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2022 و2023

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ يوم

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ حوالي 22 ساعة

3 تحركات جديدة من التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على أسماء الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

04:30 م

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

07:29 م

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»