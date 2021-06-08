بالصور.. عروض و حواديت الأراجوز لأطفال أسيوط

تقدم إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية عروض فرقة الأراجوز لأطفال قرى أسيوط و دور الايتام و الجمعيات الأهلية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب المقام برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.













حيث قدمت فرقة الأراجوز التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل عرضها بالساحة الرئيسية لقصر ثقافة أسيوط ، وكذلك قدمت فرقة الأراجوز التابعة لصندوق التنمية الثقافية عرضها بمركز شباب حى بحرى بقرية الغنايم، حيث قدما عدد من العروض التي تقدم للأطفال مجموعة من القيم والمبادئ بأسلوب مبسط في محاولة لتصحيح بعض السلوكيات مثل عرض الشحات ، عرض أراجوز في المدرسة، عرض أراجوز سي السيد.