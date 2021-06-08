خلافات مالية وراء مقتله.. كشف غموض العثور على جثة شاب بالبحر اليوسفي في بني سويف



تمكنت مباحث الفشن ببني سويف من فك لغز، عثورأهالي قرية منسابة التابعة لمركز الفشن علي جثة شاب من أبناء القرية مقيد اليدين وملفوفة في بطانية وملقاة في مياة البحر اليوسفي.



كان العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن قد تلقي بلاغا من أهالي قرية منسابة بالعثورعلي جثة فلاح مقيد اليدين ملقاة في مياة البحر اليوسفي وعلي الفور أنتقل العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف والرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن الي مكان الجثة.



حيث تبين من تحريات رجال المباحث، أن الجثة لفلاح يدعي عثمان منير 38 سنة مقيم قرية منسابة التابعه لمركز الفشن وبمعاينة الجثة تبين ان المجني عليه مقيد اليدين وملفوف في بطانية وانه لا توجد خصومة بين عائلة المجني عليه وأي عائلة أخري بالقرية.



وتوصل فريق البحث الي ان وراء جريمة القتل شاب يدعي "محمود.ح" 25 عاما مقيم بقرية منسابة، وانه صدم المجني عليه بجراره الزراعي أثناء أستقلال المجني عليه دراجة بخارية والقاه في مياة البحر اليوسفي وان سبب أرتكاب الجريمة وجود خلافات مالية بينهما.



تم القاء القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة الفشن حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.

