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داوود حسين يكشف حقيقة تعرضه للسرقة

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام كويتية خبر تعرض الممثل الكويتي ​داود حسين​ للسرقة.

وطمأن حسين محبيه وأكد الأمر عبر توجهه بمقطع فيديو لمتابعيه روى فيه ما حصل معه، وقال إن الخبر الذي تم تداوله بشأن فقدانه مبلغاً مالياً صحيح، موجهًا الشكر لكل من وقف بجانبه وسأل عنه على مدار الساعات الماضية.

وأشار الممثل الكويتي إلى أن التحقيقات جارية، للوصول إلى أي جديد بشأن تلك السرقة، معقبًا أنه تلقى دعمًا من جانب الكثيرين، يعرضون عليه المساعدة.

وشكر حسين كل من تواصل معه وقال: "أشكر مواقف بعض الرجال الأصدقاء الحقيقين، اللي يتصلون اللي يخافون عليك يقولوا اللي تؤمر عليه يا أبو حسين، ما أبي شيء، انتوا صداقتكم ومحبتكم لي كنز حقيقي، شكرًا لكم وما قصرتم"، خاتماً كلامه قائلاً :"عندما يسكر بوجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، وأقسم بالله ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات.. شكرا ومحبتي لكل اللي سأل عني.. داود".


إشارة إلى أن داود حسين تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 8000 دينار أي ما يعادل (نحو 27 ألف دولار)، وسجل قضية بالأمر.

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