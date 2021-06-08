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صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة" لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار (فيديو)

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:17 م
شيماء حسن
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال إطلاقه لمبادرة "نور حياة"، مشيرًا إلى أنه كلف صندوق تحيا مصر لتنفيذ هذه المبادرة برصد مليار جنيه.

وأضاف "مختار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هذه المبادرة بدأت بالكشف المبكر على تلاميذ المرحلة الابتدائية رغم التوقفات بسبب جائحة كورونا وتوقيع الكشف على تلاميذ مدارس 10 محافظات.

وأشار إلى أن المبادرة قامت بتنظيم القوافل الميدانية في 19 محافظة والتي استهدفت الوصول إلى أكثر من مليون مواطن وتوفير أدوية وتوقيع كشف النظارة ويتم تسليمها من منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن المبادرة تستهدف مكافحة 80% من مسببات ضعف الإبصار لدى الطفل وكبار السن وتوفير العلاج اللازم لهم.

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