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أمجد الحداد يزف بشرى سارة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن أن الأسبوعين الماضيين شهدا ثبات في إصابات فيروس كورونا ثم انخفاض كبير في الإصابات.

وأوضح "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد ساهمت بشكل كبير في تقليل عدد الوفيات.

وذكر أن انخفاض منحنى الوفيات يرجع إلى التطعيمات، مؤكدًا أن اللقاحات هي الحل الوحيد للقضاء على الوباء، وعدم مضاعفة الأعراض.

وأكد "الحداد"، أنه إذا حدثت موجة رابعة لفيروس كورونا ستكون أضعف موجة تشهدها البلاد إذا حدثت، بسبب تأثير اللقاحات.

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