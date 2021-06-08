أحمد موسى يطلق هاشتاج شكرا يا ريس (فيديو)



أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج #شكرا_يا_ريس، قائلا إنه في مثل هذا اليوم من سبع سنوات أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سنوات صعبة ولكن حجم إنجازات هائل وغير مسبوق



وتابع: "حكى لي شخصية كبيرة كان أحد المقربين من الرئيس الراحل حسني مبارك شهادة للتاريخ قال فيها إن ما يحدث في مصر اليوم يفوق ما تم على مدار 30 عام".



وأكد موسى أن كل ذي عينين يرى حجم الإنجازات التي تحققت في مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فلم يتخيل أحد تنفيذ ربع ما يتم حاليا في البلاد ومازال العمل مستمر.

