Advertisements

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على الحاجز العسكري في ليبيا

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة سبها الليبية، وأسفر عن مقتل ضابطين عسكريين وإصابة آخرين.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه ووقوفه التام مع دولة ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية.

كما شدد البرلمان على رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، والتي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لدولة ليبيا حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا عادل العسومي البرلمان العربي

أخبار تهمك

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2022 و2023

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينتظر رد الكاف على طلب الترجي التونسي

منذ ساعة الا ربع

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

3 تحركات جديدة من التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ يوم

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على أسماء الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ يوم

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يُحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

رئيس البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي في مقديشو

رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بمقديشيو

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بغداد وأربيل

البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بالصومال ويطالب بإعلان مصلحة الوطن

بعد التفجير الإرهابي.. "العسومي" يطالب الأطراف الصومالية إلى التمسك بالحوار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

04:30 م

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

07:29 م

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»