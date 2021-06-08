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باشينيان عن نزاع قره باغ: الرب أشاح بوجهه عن أرمينيا

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبر القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن "الرب أشاح بوجهه" عن أرمينيا، وذلك في معرض حديثه عن نتائج النزاع في منطقة قره باغ العام الماضي.
وقال باشينيان خلال لقاء مع المواطنين في إطار حملته الانتخابية اليوم الثلاثاء، إن "السؤال الأهم وربما الأصعب لماذا حدثت لنا هذه المصيبة في عام 2020؟".

وتابع: "قد تكون هناك تفسيرات مختلفة، ونحن نفكر في الأسباب السياسية والعسكرية والجيوسياسية والاقتصادية والمعنوية. ولكن عندما كنت في طريقي إلى هنا، ظهرت لدي فكرة، أتمنى ألا تبدو غريبة لكم. فربما الرب أشاح بوجهه عنا".

واعتبر باشينيان أن الأرمن يعيشون "في الجنة"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تظهر لديه عندما يتجول في مختلف مناطق البلاد، لكن "جنة عدن" هذه تحتاج للعناية بها.

يذكر أن نيكول باشينيان قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء في 25 أبريل وأعلن عن انتخابات برلمانية جديدة على خلفية الاحتجاجات والأزمة السياسية المستمرة في البلاد في أعقاب تصعيد النزاع مع أذربيجان في قره باغ، الذي تخلت أرمينيا وقوات متحالفة معها في قره باغ بنتيجته عن السيطرة على بعض المناطق.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 20 يونيو الجاري حيث انطلقت الحملة الانتخابية في أرمينيا يوم الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن باشينيان يستمر بأداء مهام رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

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