الأهلي ينتظر رد الكاف على طلب الترجي التونسي

يترقب مسؤولو النادي الأهلي موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الطلب الذي تقدم به نادي الترجي التونسي لحضور جماهيره في المباراة التي ستجمع بينهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي يوم ١٩ يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب على ستاد السلام بالقاهرة يوم ٢٦ من الشهر ذاته.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لمعرفة موقف "كاف" من طلب الترجي بحضور الجماهير في مباراة الذهاب، حيث سيقوم النادي الأحمر بتقديم طلب للاتحاد الإفريقي بحضور جمهوره في مباراة الإياب بالقاهرة حال موافقته على حضور الجمهور في رادس.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما عبر الترجي التونسي نظيره شباب بلوزداد الجزائري.