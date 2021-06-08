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السفير الرواندي: لدينا 4 متاحف ونسعى للاستفادة من الخبرات المصرية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفير Alfred Gakuba Kalisa ألفريد جاكوبا كاليسا سفير دولة رواندا بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون في مجال السياحة.

وحضر الاجتماع المستشار عبد المحسن الشافعى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، والسيد Philibert Nkuranga فيلبيرت ناكورانجا سكرتير أول سفارة رواندا.

وخلال الاجتماع أشارت شلبى إلى لقائها مع سفراء الدول الأفريقية الأسبوع الماضى على هامش الاحتفال بيوم أفريقيا حيث أكدت في كلمتها خلال هذا اللقاء على ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية بما يحقق صالح هذه الدول والرخاء لشعوبها.

كما أشارت خلال الاجتماع إلى أن مصر لديها العديد من المقومات السياحية وتمتاز بتنوع منتجها السياحى الفريد الذى يشمل السياحة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها.

وأضافت أن الدول الأفريقية لديها العديد من الإمكانيات والمقومات التي تميز كل دولة عن الأخرى، وأن التكامل بين هذه الدول سوف يؤدى إلى جذب مزيد من الحركة السياحية إليها.

ومن جانبه، أشاد السفير الرواندى بمقترح التكامل بين الدول الأفريقية في مجال السياحة من خلال تنظيم برامج سياحية تشمل أكثر من مقصد سياحى أفريقى مما سيكون له مردود إيجابى كبير على زيادة السياحة الوافدة لهذه المقاصد.

كما أعرب عن سعادته بإقامته في مصر، وأشار إلى أن رواندا بها أربعة متاحف معربا عن رغبة الجانب الرواندى في الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال تطوير المتاحف.

ومن جانبها، أعربت نائب الوزير عن استعداد الوزارة  للتعاون مع الجانب الرواندي في هذا الشأن.

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