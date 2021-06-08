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نقيب المحامين يصدر تفويضًا بشأن قطعة الأرض بدمياط الجديدة

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، تفويضًا بشأن قطعة الأرض بدمياط الجديدة.

وفوض نقيب المحامين، كلا من محب مكاوي وكيل مجلس النقابة العامة، عبد الحفيظ الروبي مقرر لجنة الأندية، ياسر عبد الفتاح أبوهندية نقيب محامين دمياط، هاني محمد فهمي على المشد وكيل نقابة دمياط، المتولي سراج الدين المتولي محمد وكيل نقابة دمياط، ناصر عبد الحق العمري الأمين العام سابقًا، مجتمعين أو منفردين، وذلك في تسليم الشيكات الصادرة من النقابة العامة للمحامين بخصوص قطعة الأرض المطروحة في الإعلان الصادر من هيئة المجتمعات عن المدة من 162021 حتى 1562021 عن قطعة الأرض المطروحة بالعرض رقم 2 بكراسة الشروط عن قطعة الأرض رقم 15 بمدينة دمياط الجديدة عن نشاط نادي اجتماعي رياضي بغرض رغبة النقابة العامة بتخصصها باسمها ولهم حق التوقيع نيابة عن النقابة وإنهاء كافة الإجراءات مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة دمياط الجديدة.

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