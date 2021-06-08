أسباب صفع مواطن للرئيس الفرنسي ماكرون (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعرض لصفعة ومحاولة الاعتداء من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفعة الرئاسية خرجت من محترف تدرب عليها كثيرًا، موضحًا أنه تم القبض على هذا الشخص وشريك له، وجاري التحقيق معهم بتهمة موظف عام في وظيفة عامة، معقبًا: "لا ندري سبب هذه الصفعة، هل هو متطرف من المتطرفين الفرنسيين الذين حملوا الكراهية لماكرون ولفرنسا، أم يمثل فصيل له توجه سياسي من بعض القوى الأوروبية؟".



وتابع، أن هذه الصفعة على وجه ماكرون ربما محاولة للإفاقة والاستفاقة والتأكيد على أن ماكرون يحمل مشروع إعادة فرنسا لزعامة القارة الأوروبية، موضحًا أن هذا المشهد لا يؤثر على الصورة الذهنية في الدول الأوروبية ولا يؤثر على شعبية الرئيس فهذا المشهد متكرر، منوهًا بأن هذه الصفعة ظهر خلفها مصطلح جديد وهو تسقط الماكرونية، والذي هتف به الشاب عند صفع "ماكرون"، بما يشير إلى ظهور تجمع جديد أو حزب سياسي جديد هذا الشاب يقف ضده، متسائلًا: "هل الماكرونية تجمع سياسي جديد، أم ظاهرة أرادت القوى السياسية في فرنسا إهانتها؟".