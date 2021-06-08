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خلل بالإنترنت يؤدي لتعطل المواقع الاخبارية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، على تعطل الكثير من مواقع الاحبار العالمية مثل الجارديان، وسي إن إن، قائلًا: "المواقع الاخبارية العالمية تعطلت بسبب تعطل بعض السيرفرات". 

وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المواقع التي تعرضت للتعطل هي اخبارية، ومواقع أخرى خاصة بمحرقات البحث، مضيفًا أن العطل لم يكن حادث بسبب هجوم سيبراني على الإطلاق.

ولفت إلى أن بعض الشركات تحدثت بأن العطل ناتج بسبب تغير أنظمة الامان، وتم حل المشكلة خلال ساعتين بالتدريج، معقبة: "تعطل المواقع العالمية نادرًا ما يحدث، خاصة بان هناك الكثير من البدائل لعدم حدوث مثل هذا الامر". 

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