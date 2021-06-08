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الديهي يكشف قيمة دخل معتز مطر الشهري

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك معلومات موثقة ومؤكدة لديه تؤكد أن دخل معتز مطر الشهري 50 ألف دولار من اليوتيوب والمنصات والدعم والترويج له، وطلب من قناة الشرق أن يحصل على 175 ألف دولار لاستكمال برنامجه بها، متحديًا معتز مطر وجميع العاملين معه أن ينكر هذا الكلام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن معتز مطر الذي يتحدث عن أنه يكافح ويناضل يريد الحصول على 175 ألف دولار، معقبًا: "بتجهاد في سبيل الله في شوارع اسطنبول بـ 175 ألف دولار شهريًا بما يقرب من ربع مليون دولار، والناس اللي غررتوا بيهم راحوا فين؟".

وتابع، أن معتز مطر سقط في مستنقع الرذيلة والخيانة منذ زمن وأصبح بلا قيمة، والشعب المصري بأكمله أصيب بحالة اشمئزاز منه، مشددًا على أن فصيل الإخوان بأكمله مكانه سلة المهملات، فإفرازات الوطن تشبه إفرازات الجسد تجعل الوطن سليمًا معافي، وهؤلاء في قاع سلة مهملات الوطن.

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