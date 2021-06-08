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اول تعليق لوالده الضحية إسراء عماد بعد العفو عن زوجها (فيديو)

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت هبة حلمي، والدة الضحية إسراء عماد، إن زوج نجلتها استطاع أن يتواصل مع نجلتها هاتفيًا بعد دخوله إلى السجن، بعد تشويه وجهها واقنعها بالتنازل عن المحضر ضد، من خلال الحديث بان لا يستطيع أن يستغنى عنها، معقبًا: "قال لبنتي أنا فضلت أعيط عليكي، ووديتك المستشفى، وعشان خاطر مالك أبننا اتنازلي".

وتابعت "حلمي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نجلتها تنازلت عن القضايا بدون علمها، مضيفة أن نجلتها تنازلت عن القضايا بشرط الحصول على الطلاق، معقبة: " هي راحت ليه عشان تطلق، وبعد كده تلفونها اتقفل، ومش بترد"

ولفتت إلى أنها قامت بالذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن اختفاء نجلتها بعد الذهاب إلى زوجها، ولكنها الشرطة رفضت إرسال قوة أمنية لإعادتها مرة اخرى، بعدما علم بأنها ذهبت إلى زوجها بإرادتها، معقبًا: "الضابط قال لي يعني اخد قوة أمنية، وأروح أجيبها تقولي لا انا مع زوجي".

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