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مضامير مطاطية محفِّزة لممارسة رياضة المشي بطلعة التمياط بالحدود الشمالية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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‏أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط إنشاء مضامير مشاة مطاطية محفزة لممارسة رياضة المشي.


وأوضحت البلدية ان المضامير المطاطية تأتي ضمن خطة متكاملة لتأمين الخدمات وعناصر الترفيه للمواطنين في برنامج تحسين مقومات جودة الحياة، لاسيما التي تسهم في المحافظة على صحة المجتمع، بسبب دورها في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراده، إلى جانب أنها تأتي تفعيلا لأحد أهداف رؤية 2030 المتعلقة برفع نسبة ممارسي الرياضة للتخفيف من الأمراض الناتجة عن قلة النشاطات البدنية بالتشجيع على تكامل النشاطات الترفيهية والتعليمية عن طريق الاستفادة من الحدائق والمضامير وغيرها، لتشمل فائدتها الفئات العمرية كافة.


وأشارت البلدية إلى أنها تعمل حالياً على استكمال عدد من المشروعات الخدمية, وصيانة المرافق العامة، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، المتضمِّنة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ‏خلال زيارته التفقدية لمحافظة رفحاء والمدن والقرى التابعة لها مطلع شهر يناير الماضي من العام الجاري.

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مطاط مضامير مطاطية

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