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أحمد موسى: السيسى تحمل الصعاب وأنقذ الوطن من الجماعة الإرهابية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 09:02 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ البلد والوطن، من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي قال كلمة شهيرة «نموت احنا قبل ما حد يقرب من المصريين أو يهددهم»، معلقا «كلمة تدخل المخ متخرجش منه».

وأردف موسى، أن بريطانيا أنشأت جماعة الإخوان وتدعمهم منذ حسن البنا وحتى يومنا هذا، موضحا أن إنجلترا لا تحب مصر ولا نشتري منهم أسلحة.

ولفت إلى أن هناك أزمات ومشاكل كانت تحدث قبل 2014 وكنا نسمع عن شهيد العيش وكان هناك تصارع بين المواطنين من أجل الحصول على حصتهم من الخبز.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أن طوابير السيارات كانت متراصة أمام محطات التزود بالوقود قبل العام 2014، وكانت لا تخلو سيارة من حمل «جراكن فارغة»، بحثًا عن الوقود في أي مكان.

وأكد على أن السيسي تحمل الكثير وتحمل الصعب وتبعات اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي ونجح فيه، الذي لولاه كنا سنذهب «في طريق اللي يروح ميرجعش».

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