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الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 09:03 م
محمد الدمتناوي
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عاد التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق العين الإماراتى، لاهتمامات مسؤولى نادي الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث يرغب مسؤولي نادي الزمالك في تدعيم هجوم الفريق، الذي يعانى من الفاعلية التهديفية، بعد رحيل مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع لابا كودجو، خاصة في ظل عدم اقتناعه بروان حمدي وحميد أحداد.
ويبحث مسؤولي نادي الزمالك عن اختيار أفضل اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك تعويض غياب اللاعبين الذين سيرحلون في نهاية الموسم الحالي، على رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي.
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