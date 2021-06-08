الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك

عاد التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق العين الإماراتى، لاهتمامات مسؤولى نادي الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يرغب مسؤولي نادي الزمالك في تدعيم هجوم الفريق، الذي يعانى من الفاعلية التهديفية، بعد رحيل مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع لابا كودجو، خاصة في ظل عدم اقتناعه بروان حمدي وحميد أحداد.





ويبحث مسؤولي نادي الزمالك عن اختيار أفضل اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك تعويض غياب اللاعبين الذين سيرحلون في نهاية الموسم الحالي، على رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي.



