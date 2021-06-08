Advertisements

الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
عاد التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق العين الإماراتى، لاهتمامات مسؤولى نادي الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يرغب مسؤولي نادي الزمالك في تدعيم هجوم الفريق، الذي يعانى من الفاعلية التهديفية، بعد رحيل مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع لابا كودجو، خاصة في ظل عدم اقتناعه بروان حمدي وحميد أحداد.

ويبحث مسؤولي نادي الزمالك عن  اختيار أفضل اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك تعويض غياب اللاعبين الذين سيرحلون في نهاية الموسم الحالي، على رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك الزمالك يستهدف التعاقد مع سفاح الشباك

أخبار تهمك

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2022 و2023

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الحقيقة الكاملة حول رصد متحور مصري من كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينتظر رد الكاف على طلب الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ يوم

الزمالك يُحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على أسماء الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

3 تحركات جديدة من التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مخطط نهضة بركان لإفساد صفقة الموسم على الأهلي والزمالك

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

وفاة طالبة في المنوفية بالانهيار العصبي لصعوبة امتحان اللغة الانجليزية

عاجل.. الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم ديانج

04:30 م

عرض سعودي ضخم لضم نجم الأهلي

09:31 ص

موقف الأهلي من الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

07:29 م

حقيقة رغبة الأهلي في التخلص من الصفقة الجديدة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»