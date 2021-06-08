عضو بلجنة مكافحة كورونا يكشف طوق النجاة من الفيروس



أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التطعيم هو السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وأشار "النادي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن إنجلترا أصبحت تسجل 6 وفيات في اليوم بسبب التطعيم، مؤكدًا أن التطعيم ضد كورونا باختلاف أنواعه هو طوق النجاة من فيروس كورونا بعد الله سبحانه وتعالى.



وأضاف أن أعداد من تلقوا اللقاحات في مصر ما زالت قليلة بالمقارنة بعدد المواطنين، لافتًا إلى أنه يتم تحديث بروتوكول فيروس كورونا؛ لأنه لا يوجد حتى الآن أدوية مضادة للفيروسات بنسب عالية، ولكن هناك أدوية أثبتت فعاليتها.

