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ماذا فعل السيسي للإنسان خلال 7 سنوات؟ صبحي عسيلة يُجيب

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استعرض صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014م.

وقال "عسيلة" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن الرئيس السيسي اهتم بالإنسان وبناء قدراته، على اعتبار أن الاستثمار في الإنسان هي البوابة الملكية للدخول إلى المستقبل.

وأضاف أن الرئيس السيسي نجح من إزاحة الإخوان، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة، كما أنه تم الاهتمام بالشباب والمرأة والأقباط خلال هذه الفترة، حيث وصلت نسبة تمثيل الشباب في البرلمان إلى 20% ووصل عدد مقاعد المرأة في مجلسي النواب والشيوخ إلى 162 مقعد خلال 2020.

وتابع "هذا الجيل من الشباب محظوظ بتوجه الدولة بزيادة عدد الجامعات وإضافة التخصصات الجديدة الخاصة بالمستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها والذي يتوافق مع سوق العمل مع مضاعفة ميزانية وزارة الصحة إلى ثلاثة أضعاف ميزانيتها منذ عام 2015".

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