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محافظ الإسكندرية: غدا أول قرعة لاختيار 112 أسرة للنقل إلى بشاير الخير

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن الدولة تنفذ مجموعة من المشروعات القومية الكبيرة في الإسكندرية، منها مشروعات بشاير الخير وتطوير محور المحمودية ومشروعات الجراجات لتخفيف التكدس المروري؛ مشيرا إلى أن المشروعات التي تشهدها المحافظة خلال العامين الماضين فقط تجاوزت 16 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد: أن جميع الوحدات التي سوف يتم تسليمها للأهالي في بشاير الخير سوف تكون 3 غرف نوم وريسبشن، لافتا إلى أن غدا أول قرعة لاختيار 112 أسرة للنقل إلى بشاير الخير.

وأكد الشريف أن الإيجار سوف يكون من 250 جنيه إلي 300 جنيه فقط لا غير، بجانب توفير 3 عدادات من الكهرباء والغاز والمياه

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