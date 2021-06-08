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بشرى سارة من محافظ الإسكندرية لسكان منطقة نادي الصيد

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن مشروعات عملاقة تمت خلال السبع سنوات الماضية في حكم الرئيس السيسي كان لمحافظة الإسكندرية نصيب كبير منها.

وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " في الإسكندرية يوجد مشروع سوق الجملة الجديد في برج العرب ويوجد مشروع قوي لتطوير 7 مناطق عشوائية".

وتابع أن مشروع توفير جراجات ومشروع التحول الرقمي كما توجد مجهودات لموجهة البناء المخالف والعشوائي وتتم مشروعات بترولية وطرق نقل أبرزها محور المحمودية ومشروعات بشائر الخير.

وأوضح الشريف أن حجم المشروعات تتكلف مليارات منها ما هو من ميزانية المحافظة بتكلفة 16.5 مليار ومنها ضمن المشروعات القومية العملاقة.

وزف محافظ الإسكندرية أخبار سارة لسكان منطقة نادي الصيد منها أن الشقق 3 غرف وصالة كما تم تخفيض قيمة الإيجار ليكون بقيمة 250 جنيه وصيانة 50 جنيه وليس 500 جنيه وغدا أول قرعة ل112 أسرة لاستلام الشقق بعد توفير عدادات المياه والكهرباء والأجهزة الكهربائية كما سيتم توفير 1000 شقة خلال شهرين.

وأشار إلى وجود بحث اجتماعي للأسر التي لا تستطيع تحمل الإيجار لإعفاءهم كما سيتم تعويض أصحاب الأراضي بسعر المتر السوقي شرط وجود عقود مسجلة.

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