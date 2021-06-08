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منتخب السويد يتلقي ضربة قوية قبل انطلاق اليورو

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيفتقد المنتخب السويدي جهود لاعبي وسط يوفنتوس وبولونيا الإيطاليين ديان كولوشيفسكي وماتياس سفانبرغ في مباراته الأولى في كأس أوروبا ضد إسبانيا، وذلك بسبب إصابتهما بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الثلاثاء.

 

وأعلن مدرب السويد ياني أندرسون في بادىء الأمر إصابة كولوشيفسكي (21 عاماً)، ثم تبين لاحقاً من بعد الفحوص التي خضع لها المنتخب إصابة سفانبرغ بحسب ما أفاد الاتحاد في بيان أشار فيه إلى أن اللاعب وضع في العزل.

 

ويخوض المنتخب السويدي مباراته الأولى في المجموعة الخامسة الإثنين ضد إسبانيا في إشبيلية، لكنه سيكون من دون اللاعبين المنضمين إلى لاعب وسط "لا روخا" سيرجيو بوسكيتس الذي دخل حجراً صحياً لستة أيام نتيجة إصابته بـ"كوفيد-19" بحسب ما أعلن الإثنين.

 

وقال أندرسون بأن كولوشيفسكي "لن يكون متوفراً للمباراة ضد إسبانيا"، مع الأمل بأن يتعافى في الوقت المناسب لخوض المباراة الثانية في 18 الحالي ضد سلوفاكيا في سان بطرسبورغ التي تستضيف أيضاً المباراة الثالثة للمنتخب الاسكندينافي ضد بولندا في 23 حزيران/يونيو.

 

وتابع أندرسون "لن نستدعي بديلاً. نأمل أن يتمكّن ديان من الانضمام إلى المجموعة بعد مباراة إسبانيا".

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