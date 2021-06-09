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علاء عابد: "أقسم بالله ما حدث من تنمية ما كان ليتحقق لولا وجود السيسي"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 01:15 ص
علاء عابد
علاء عابد
كساب أحمد
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قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، إن بداية التنمية الحقيقية تكون من خلال القضاء على الإرهاب، لأن التنمية في السياحة والصناعة والزراعة لن تتحقق إلا بالأمن والأمان.

وتابع "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الأجهزة الأامنية قدمت الكثير من التضحيات للقضاء على الإرهاب، وهذا ما وثقه مسلسل " الاختيار"، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، والوضع الأمني الآن مستقر، وهناك سيولة مرورية كبيرة، وهذا الامر لم يكن متحقق في السابق.

وتابع ان مصر لن تسقط، لان الله حفظ القاهرة بشرطتها وقوتها المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي،، متابعًا: "أقسم بالله ما حدث في مصر من تنمية ما كان ليحدث لولا وجود الرئيس السيسي".

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